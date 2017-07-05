У якобы независимого эксперта Михаила Клейменова, который подписал скандальную экспертизу о наличии алкоголя в крови шестилетнего ребенка, нашли дачу в СПО "Темниково". Данный кооператив зарегистрирован по адресу МУ МВД "Балашихинское", пишет LIFE.

По мнению адвокатов семьи погибшего мальчика, этот факт может свидетельствовать о том, что Клейменов подписывал заключения, выгодные полицейским.

"Клейменов в связке с МВД, технология поставлена на поток. Экспертизы Клейменова удобны полиции и улучшают статистику", — уверен юрист Валерий Зубов.

Отмечается, что на основании таких экспертиз, в частности, выносились отказы по побоям из-за "легкого" вреда, хотя набор травм у потерпевших был весомый: разбитые головы и выбитые зубы.

Сообщается, что подпись Клейменова фигурирует в целом ряде сомнительных экспертных заключений.

Напомним, в Балашихе признали пьяным шестилетнего ребенка, которого 23 апреля прямо во дворе дома насмерть сбил автомобиль с женщиной за рулем.