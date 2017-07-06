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Бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает 6 июля 2017 года свой 77-й день рождения.
На данный момент, с момента обретения независимости соседствующей с Алтайским краем постсоветской республикой, у нее не было другого руководителя. Так что во многом понятия современный Казахстан и Назарбаев можно считать тождественными.
В день рождения этого политика портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о Нурсултане Абишевиче.
- Нурсултан Назарбаев является абсолютным рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Во главе государства он находится с 22 июня 1989 года (дата назначения на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана) – это более 28 лет;
- Назарбаев официально носит титул "Лидер Нации" (каз. Елбасы);
- Является Народным героем Казахстана — высшей степени отличия в этой стране;
- Назарбаев был одним из немногих ведущих политиков позднесоветской эпохи, кто выступал за сохранение СССР;
- В качестве президента Республики Казахстан работает пятый срок. На последних выборах в 2015 году, по официальным данным, набрал 97,75 % голосов;
- 1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента, который является государственным праздником и выходным днём;
- День рождения Назарбаева совпадает с государственным праздником Днем Столицы, который также является выходным;
- Назарбаев увлекается теннисом, горнолыжным спортом и гольфом;
- В прессе активно то и дело всплывает информация о том, что у Назарбаева якобы имеется несколько жен;
- У Назарбаева три дочери, восемь внуков и пять правнуков.
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