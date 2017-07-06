Фото: kapital.kz

Бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает 6 июля 2017 года свой 77-й день рождения.

На данный момент, с момента обретения независимости соседствующей с Алтайским краем постсоветской республикой, у нее не было другого руководителя. Так что во многом понятия современный Казахстан и Назарбаев можно считать тождественными.

В день рождения этого политика портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о Нурсултане Абишевиче.