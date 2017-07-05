Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который ранее занимал пост вице-премьера, рассказал, что спрашивал у премьер-министра Дмитрия Медведева, почему на заседаниях в Доме Правительства РФ на столах лежат карандаши, а не ручки. Об этом пишет LIFE.

"Я тут у Медведева спросил, почему на важных заседаниях не дают ручек, а дают только карандаши. Знаешь, какой ответ получил? Воруют ручки, а карандаши нет", — рассказал Шохин, отметив, что ручку спрятать в карман очень легко.