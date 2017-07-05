Только 16% россиян считают, что люди были справедливо репрессированы, а 68% говорят, что решения в отношении репрессированных судебные органы выносили несправедливые, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.

Причем, только 10% россиян не знают о сталинских репрессиях.

Как отмечается, в группе людей 18-24 лет и 25-34 лет доля тех, кто считает, что репрессии были справедливы, выше, чем среди других возрастных категорий.

На вопрос, как относиться к сталинским репрессиям, 49% опрошенных ответили, что их ничем нельзя оправдать, а 43% считают, что репрессии были вынужденной мерой, которая позволила навести порядок в стране.

Чаще всего репрессиям подвергались несогласные с проводимой властями политикой — так считают 37% опрошенных.