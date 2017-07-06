Фото: barnaul.org

Работы по ремонту моста через реку Пивоварку стартовали на улице Матросова в Барнауле в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как уточняют в администрации города, работы проводятся по всей ширине проезжей части моста.

В ходе ремонта на объекте заменят элементы мостового полотна по всей площади, крайние балки пролетного строения, восстановят работу деформационных швов, заменят тротуарные блоки.

Кроме того, на проезжей части моста будет нанесена разметка.

Также будет обустроен организованный водоотвод с проезжей части и выполнены другие виды работ.

Ранее в мэрии указывали, что ремонт продлится до 30 августа.