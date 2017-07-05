МЧС будет бороться со стихиями с помощью РПЦ

МЧС и Русская православная церковь подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте министерства.

"Сегодня в МЧС России светлый и радостный день – подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций", — заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Он отметил важность выстраивания тесных контактов чрезвычайного ведомства с РПЦ и готовностью оказывать любое содействие, учитывая ее особую значимость для всего российского общества.

Как отмечается, религиозные организации РПЦ будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

"Особое внимание будет уделяться развитию духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны, а также воспитание культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости", — говорится в сообщении.

Соглашение также предусматривает, что священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям как на дому, так и в лечебных учреждениях. Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов.