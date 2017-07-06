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Алтайские аграрии успешно занимаются выращиванием в регионе одной из самых дефицитных сельскохозяйственных культур в мире – сои.

Как сообщают в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, профильный проект в регионе реализует группа компаний Юг Сибири.

За два года посевные площади сои выросли с 2 тысяч гектаров до 9 тысяч гектаров – то есть в 4,5 раза. Проект реализуют фермеры в 13 районах края. Говоря о специфике соевого рынка, генеральный директор белорусского научно-производственного объединения "Соя-Центр" Олег Давыденко, прибывший в Алтайский край на специализированный семинар, отметил, что 30 лет назад в мире производилось 100 миллионов тонн сои, а в данный момент — 300.

"В России выработано в прошлом году 3 миллиона тонн сои, потребность в продукте составляет — 6 миллионов тонн. Соя самая реально дефицитная культура в мире. Это биржевой товар с хорошей маржинальной составляющей", — подчеркивает эксперт.

В условиях Сибири выращивание этой культуры, конечно же, имеет особенности. Так, семена необходимо сеять раньше и глубже. При этом, как отмечают специалисты, засевать поля лучше соей разных сроков созревания.

Что касается перспектив выращивания данной культуры, то они действительно велики. Так, по своей прибыльности соя способна соревноваться с такими "титанами" аграрного рынка, как сахарная свекла и подсолнечник.