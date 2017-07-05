Футболисты национальной команды России не получат премиальные за выступление на Кубке конфедераций 2017 года, передает ТАСС.

"Премиальных не будет. Они были бы выплачены, если бы сборная вышла из группы", — заявил президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф Кубка конфедераций, заняв третье место в группе A.

На турнире российская команда одержала победу только над сборной Новой Зеландии. Футболистам из Португалии и Мексики наши спортсмены проиграли.

Ранее Мутко прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры в сборной России голкипера московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева.