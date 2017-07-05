Доступ в Храм Христа Спасителя к мощам Николая Чудотворца теперь будет осуществляться по новому режиму, сообщают "Вести".

Ограничительные меры, как отмечается, связаны с резким увеличением числа верующих. В последние дни храм закрывается в половине первого ночи.

Рамки на входе будут закрываться в зависимости от количества паломников и времени ожидания. Если оно превышает девять часов, то в очередь нельзя будет попасть после 16:30. Это делается для того, чтобы последние вышедшие из храма паломники успели воспользоваться московским метрополитеном.

Мощи Николая Чудотворца были доставлены в Москву 19 мая. Через неделю их перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 29 июля.

Поклониться православной святыне съезжаются верующие со всей России и ближнего зарубежья, разного возраста и социального положения.

За время пребывания святыни в Москве верующие зафиксировали удивительное явление - в небе паломники увидели лик святителя, и некоторым даже удалось его сфотографировать.