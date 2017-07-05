Президент США Дональд Трамп, спустившись по трапу самолета, не заметил собственный лимузин. В сети появилось видео произошедшего, которое ранее показали в эфире телеканала Fox News.

Инцидент произошел 3 июля, когда самолет американского лидера приземлился на Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США.

На видео видно, как Трамп спускается по трапу. Далее он не замечает припаркованный прямо перед ним лимузин и уходит в сторону, ища взглядом автомобиль. Через несколько метров его перехватил сотрудник охраны, который подсказал, где лимузин.