Посольство России в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти в Лондоне бизнесмена Владимира Щербакова, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу дипломатического учреждения.

"Британская полиция на настоящий момент не уведомляла нас о смерти российского гражданина. Обращений от родственников также не поступало. Посольство запросило у британских правоохранительных органов подтверждение смерти российского гражданина и официальные разъяснения", — сообщили в посольстве России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский бизнесмен Щербаков, который числился в международном розыске по делу БВА Банка о незаконном выводе из России более 10 млрд рублей, покончил с собой. Примечательно, что в начале июля МВД прекратило дело "за отсутствием состава преступления". Якобы деньги "прокручивались" через банк.

В 2015 году, по данным Forbes, его состояние оценивалось в 500 миллионов долларов.

Его знакомый и бывший бизнес-партнер сообщил, что предприниматель покончил с собой. Как отмечается, несмотря на то, что Щербаков уехал в Лондон, он по-прежнему имел отношение к бизнесу в России, якобы на него было замкнуто много концов.