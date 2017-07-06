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Фонд кино просит создателей "Защитников" вернуть 51 миллион рублей

, ИА "Амител"
"Защитники" собрали в прокате 272 миллиона рублей при бюджете в 320 миллионов

Фото: Kinovolna.tv

Фонд кино подал в суд на компанию Enjoy Movies и требует у продюсеров 50,8 миллиона рублей, пишут "Ведомости".

Как заявил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, претензии касаются бюджетных средств, выделенных на создание супергеройского боевика. 

Отмечается, что деньги компания получила на условиях полного возврата через несколько месяцев после выхода фильма.

Лента появилась на экранах в феврале. "Защитники" собрали в прокате 272 миллиона рублей при бюджете в 320 миллионов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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