Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что как только в России вырастает потребление винных напитков, так в течение года растут и демографические показатели, пишет "Комсомольская правда".

"Демографический взрыв происходит примерно спустя десять месяцев после того, как эксперты фиксируют увеличение потребления вина", — отметил эксперт.

По его мнению, это связано с тем, что девяносто процентов этого напитка в стране употребляют именно женщины.

Также Дробиз добавил, что во времена СССР граждане пили в разы меньше, чем сегодня: если на восьмидесятые годы на гражданина приходилось порядка двадцати пяти литров пива в год, то сегодня — свыше шестидесяти литров.