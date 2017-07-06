Паблик "Барнаул22" опубликовал видеозапись с места пожара на пр. Красноармейском в Барнауле, где днем 5 июля загорелся автомобиль "Рено".

"Запись ведется, что называется, от первого лица, на ней видно, как пожарные прибывают к месту ЧП и какие действия выполняют, чтобы ликвидировать пожар. Эксклюзивные кадры: Андрей Оноприенко", — говорится в комментарии к видеозаписи.

"На тушении работали два подразделения, восемь человек личного состава. В результате пострадал один человек, предположительно водитель автомобиля. Он получил ожоги", - рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание. Огонь почти полностью уничтожил автомобиль.