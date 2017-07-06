Гидрометцентр ответил на критику лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который промок под дождем из-за неточных прогнозов погоды. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, политик требовал разогнать сотрудников Мосгидромета из-за неточного предсказания времени начала дождя. В свою очередь, в Гидрометцентре ответили, что нет возможности предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека.

"Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности", — отметил специалист.