Четверг, 6 Июль, 09:07

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,58
€ 67,68
Brent
$ 51,5
18°
Обь
285см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное "Прямая линия" с губернатором Александром Карлиным15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017
Новости

Гидрометцентр ответил на критику Жириновского, промокшего под дождем

, ИА "Амител"
Ранее лидер ЛДПР предложил разогнать сотрудников Мосгидромета

Фото: pixabay.com

Гидрометцентр ответил на критику лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который промок под дождем из-за неточных прогнозов погоды. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, политик требовал разогнать сотрудников Мосгидромета из-за неточного предсказания времени начала дождя. В свою очередь, в Гидрометцентре ответили, что нет возможности предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека.

"Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности", — отметил специалист.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:00
"Прямая линия" с представителем "Росводоканал Барнаул" состоится 7 июля 0
08:55
Бронированный Pullman Ельцина продают через сайт объявлений 0
08:36
Неизвестный проколол шины сразу у пяти машин на парковке в Барнауле 5
08:19
Гидрометцентр ответил на критику Жириновского, промокшего под дождем 0
08:00
Как ухаживать за газоном на даче? 0
07:50
Лидер нации: чем известен единственный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев 0
07:35
Где на Алтае отдыхать хорошо: отзывы из соцсетей 2
07:24
Какие инновационные проекты претендуют на губернаторские гранты 0
07:03
Квартиру с дубовыми полами продают в Барнауле за 9,3 млн рублей 0
06:47
Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала 5
06:32
Котята за 20 млн и пес-экстрасенс: самые дорогие животные с avito на Алтае 1
06:23
Фотоновости. В Барнауле ремонтируют мост через Пивоварку 0
06:01
Самая дефицитная культура в мире: как на Алтае выращивают сою 0
05:08
Похолодание, грозы и град прогнозируют в Алтайском крае 6 июля 0
04:01
Глазами пожарного: видеозапись тушения иномарки в Барнауле 1
03:06
Сирота спрыгнул с крыши детдома из-за отказа подарить ему вертолетик 2
02:02
Эксперт: рождаемость в стране зависит от потребления вина женщинами 2
01:33
Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом 3
00:56
Фонд кино просит создателей "Защитников" вернуть 51 миллион рублей 0
23:54
Сообщения о смерти олигарха Щербакова проверяет посольство России в Лондоне 0
23:22
Смотрим, как Трамп "заблудился" между самолетом и лимузином 1
23:01
Девушка вилкой убила бабушку, заподозрив ее в колдовстве 1
22:51
Резкое увеличение числа верующих привело к ограничению доступа к мощам 0
22:26
Футболистов сборной России лишили премий за игру на Кубке конфедераций 0
22:02
МЧС будет бороться со стихиями с помощью РПЦ 5
21:51
Опрос: молодежь говорит о справедливости сталинских репрессий 0
21:25
Мужчина избил соседку ногами по голове за ее ответ на его средний палец 0
21:01
"Ладу-Приору" занизили настолько, что застряла на "лежачем полицейском" 0
20:51
Медведев: в Белом доме воруют ручки, поэтому дают карандаши 1
20:23
СМИ: Эксперт по делу "пьяного" мальчика имеет дачу в кооперативе МУ МВД 1
20:01
Принца Чарльза рассмешило горловое пение эскимосов-инуитов. Видео 0
19:47
Женщина в Забайкалье задушила плачущего младенца подушкой 0
19:35
Даниил Гранин, гроза и потоп в Барнауле: о чем говорят соцсети 0
19:17
Фотоновости. Рыбак поймал огромную щуку в Оби под Новосибирском. 3
19:08
Коротко о главном: "прямая линия" с губернатором, грозы и рост цен
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 5 июля
18:46
Барнаулец ограбил пожилую женщину средь бела дня 0
18:32
Депутаты от КПРФ предложили разорвать дипсвязи с Польшей 0
18:21
Сергей Шубенков показал свое лучшее время сезона на соревнованиях в Венгрии 2
18:09
Полицейские обнаружили у новосибирца подпольный склад с оружием и патронами 0
17:50
Еда, YouTube и "ВКонтакте": на что отвлекаются барнаульцы во время работы 0
17:32
20 тонн арбузов не пропустили в Алтайский край 1
17:21
Движение изменят на разворотном кольце на улице Кулагина в Барнауле. Схема 0
17:15
Независимая женщина со смартфоном: портрет российского туриста 0
17:04
Московского электрика ударило током в шесть тысяч вольт 5
17:00
Третий этап розыгрыша "МедиаКуш" от Медиагруппы "FM-Продакш" прошел 5 июля 0
16:53
"Встреча" российского и японского внедорожников привела к пробке в Барнауле 1
16:32
Ростуризм заявил о нехватке гостиниц к чемпионату мира по футболу 2018 года 0
16:21
Ресторан кавказской кухни "Цицаки" выставили на продажу в Барнауле 8
16:11
Причиной сильного пожара в дачном поселке в Барнауле стал удар молнии 2
16:02
Что вошло в программу "Шукшинских дней на Алтае" и кто их посетит? 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.