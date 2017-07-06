Злоумышленник проколол шины сразу у пяти машин, припаркованных у бойлерной по адресу улица Юрина, 208 в краевой столице. Об этом сообщают подписчики паблика Barnaul 22.
Как сообщают местные жители, инцидент произошел около пяти утра в четверг, 6 июля. Комментаторы предположили, что, возможно, это связано с неправильной парковкой.
Комментарии
У нас если у чьего-то дома ездят, то сыпят саморезы, чтобы не ездили. А если у чьего-то дома паркуются, то им прокалывают колеса. Не надо ездить и парковаться у чужого дома?
правильно сделал
я тожы так делат
Комментаторы предположили, что, возможно, это связано с неправильной парковкой.
Это связано с тем, что нечего бросать свои жоповозки на ночь во дворах. Что теперь завопят те, которых машина кормит? Позавтракали? Пообедали? Приятного вам аппетита, голодающие.
у нас тоже такое было 23 июня, на молодежной у двух машин - но на парковке. и не у чужого дома.