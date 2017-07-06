Злоумышленник проколол шины сразу у пяти машин, припаркованных у бойлерной по адресу улица Юрина, 208 в краевой столице. Об этом сообщают подписчики паблика Barnaul 22.

Как сообщают местные жители, инцидент произошел около пяти утра в четверг, 6 июля. Комментаторы предположили, что, возможно, это связано с неправильной парковкой.