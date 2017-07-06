Синий Mercedes-Benz S-класса Pullman выставлен на продажу на портале "Авто.ру" за 33,8 миллиона рублей, сообщает "Лента.ру".

Как пишет владелец автомобиля, ранее транспортное средство принадлежало первому президенту России Борису Ельцину. Бывший чиновник пользовался машиной с 1995 года и до конца своих дней. В объявлении сказано, что автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, но он от этого транспортного средства отказался и передал его своему другу "Борису".

В объявлении сказано, что машина была выпущена в 1995 году, не требует ремонта. Пробег авто равен почти 90 тысяч километров.