МЧС будет предупреждать о непогоде в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

Начальник Управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович рассказал, что из-за большого количества катаклизмов по все России, МЧС пришлось пересмотреть систему информирования населения, пишут "Известия".

"В условиях меняющегося климата то, что раньше для некоторых регионов было аномалией, сейчас становится нормой: большое количество осадков, рекордные минимальные и максимальные температуры и другие явления. МЧС России оперативно реагирует на подобные изменения климата", — рассказал Вагутович.

Он отметил, что каждый год в регионах уточняются новые риски, а также силы и средства, которые могут привлекаться для реагирования на возможные ЧС.

Вагутович сообщил, что сейчас используются новые методы работы: "Площадкой для предупреждения людей о неблагоприятных погодных явлениях стали социальные сети - "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пока это находится на этапе тестирования, но уже сейчас можно говорить, что работа с социальными сетями позволяет не только сократить время доведения информации, но и лично предупредить каждого пользователя о надвигающейся угрозе".