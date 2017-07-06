Задержанный по подозрению в получении миллионной взятки от вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов написал письмо президенту России Владимиру Путину, которое оказалась в распоряжении "Коммерсанта".

В письме полковник Ламонов особо отмечает, что не просит о каком-либо снисхождении, а надеется лишь на "объективность и справедливость".

Ламонов утверждает, что к нему в СИЗО "Лефортово" не раз приходили оперативники управления "М" ФСБ с требованием признать вину и дать показания "в отношении других лиц". Вероятно, речь идет о его бывшем руководителе Михаиле Максименко и заместителе главы ГСУ СКР по Москве Денисе Никандрове, пишет издание. За это полковнику обещали смягчить условия содержания в СИЗО или вовсе освободить из-под стражи.

В случае отказа Ламонов может стать фигурантом новых уголовных дел. От предложенной схемы сотрудничества офицер с 25-летним стажем работы в правоохранительных органах отказался. При этом он предлагает свою версию события.

"Я являюсь честным офицером и не совершал преступления, в котором меня пытаются обвинить", — утверждает полковник Ламонов.

Надо отметить, что, несмотря на почти год, проведенный под стражей, Александр Ламонов по-прежнему является действующим офицером СКР, который регулярно перечисляет ему зарплату.