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Бывший начальник РЭО ГИБДД в Бийске получил шесть лет тюрьмы за взятки

, ИА "Амител"
Сумма сдачи экзаменов на права варьировалась от пяти до 20 тысяч рублей

Фото: Sm-maxima.ru

Шесть лет колонии общего режима получил бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России "Бийское" за получение  взяток, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

По данным ведомства, Андрей Сафронов с февраля по май 2016 года получал взятки за  организацию проставления положительных оценок за экзамены на права.При этом сумма взяток каждый раз варьировалась от пяти до  20  тысяч рублей. Сумма зависела от количества экзаменов.

Правоохранители поймали бывшего руководителя весной прошлого года, когда посредник передавал ему деньги за положительную оценку теоретической части. В общей сложности в ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к совершению 30 эпизодов получения взятки и 25 фактов превышения должностных полномочий.

Таким образом, бывший сотрудник ГИБДД получил не только тюремный срок, но и штраф в размере 160 тысяч рублей. Также ему на три года запретили занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

6.07.2017 10:01
Пленный

Нет честных, есть недообследованные ))

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6.07.2017 10:34
- гость -

Почему штраф 160 000, он нахапал явно больше? Из гибдд можно строем в тюрьму выводить 100% там работающих. В любом месте России. Из администраций, правительства и ГД.

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