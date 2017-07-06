Шесть лет колонии общего режима получил бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МУ МВД России "Бийское" за получение взяток, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

По данным ведомства, Андрей Сафронов с февраля по май 2016 года получал взятки за организацию проставления положительных оценок за экзамены на права.При этом сумма взяток каждый раз варьировалась от пяти до 20 тысяч рублей. Сумма зависела от количества экзаменов.

Правоохранители поймали бывшего руководителя весной прошлого года, когда посредник передавал ему деньги за положительную оценку теоретической части. В общей сложности в ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к совершению 30 эпизодов получения взятки и 25 фактов превышения должностных полномочий.

Таким образом, бывший сотрудник ГИБДД получил не только тюремный срок, но и штраф в размере 160 тысяч рублей. Также ему на три года запретили занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти.