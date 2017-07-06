Фото: Мамочки 22

Забег младенцев, ставший в Барнауле уже традицией, состоится в день семьи, любви и верности, 8 июля.

Как сообщили организаторы конкурса, мероприятие состоится на площадке ТРЦ "Пионер".

"Трое лидеров в каждой "пятерке" спортсменов будут получать настоящие медали с эмблемой "Забега младенцев" — золото, серебро, бронзу, а главные победители — кубки с фигуркой-символом мероприятия, все участники получат памятные дипломы и ценные призы", — сообщила председатель совета Алтайской краевой общественной организации "Мамочки22" Елена Мерещак.

Кроме того, гостей праздника ждет конкурс на лучший костюм, на единый образ всей семьи Family Look, и состязание на необычные приманки для привлечения младенца к финишу.

Участниками соревнования могут быть дети до двух лет. Малышам предстоит преодолеть дистанцию в пять метров.