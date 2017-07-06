12 детей в возрасте от 9 до 15 лет попали в больницу с пищевым отравлением из детского лагеря "Аргунь" в селе Тасей Читинского района Забайкальского края, начата доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СК.

В ближайшее время следователи намерены посетить данный лагерь, где опросят отдыхающих и персонал и затребуют необходимые документы, а также приедут в больницу для беседы с пострадавшими.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, предположительно, дети отравились кефиром. Все заболевшие были доставлены в больницу с состоянием легкой степени тяжести, их жизням нечего не угрожает.