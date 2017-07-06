Следователи завели уголовное дело в отношении супружеской пары на Камчатке за изготовление кустарным способом трех тонн красной лососевой икры. Об этом пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Следствие полагает, что осенью прошлого года мужчина купил сырцу икры, после этого на территории своего дома изготавливал из нее икру соленую.

Потом его жена продавала товар на местном рынке. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них около трех тонн опасной икры.