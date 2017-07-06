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Подробности ДТП, связанного с опрокидыванием легкового автомобиля на улице Рубиновая, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что авария произошла около 09:30 возле дома №38. "По предварительной информации, пожилой водитель, управляя автомобилем Renault Logan, допустил наезд на стоящее транспортное средство с дальнейшим опрокидыванием. В результате водитель Renault получил телесные повреждения", — рассказала представитель ГИБДД.

Известно, что мужчина был доставлен в городскую больницу №1.