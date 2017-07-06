Иллюстрация: barnaul.org
Появление в Барнауле первой платной парковки, которую планируется обустроить у здания железнодорожного вокзала, уже совсем не за горами — реализация этого проекта не потребует бюджетных вложений, сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.
"Бюджетных средств на организацию и оборудование платной парковки не предусматривается. Все работы будут проводится за счет частных инвестиций", — рассказал нашей редакции председатель городского комитета информационной политики Станислав Тетерятник.
По его словам, работа по созданию платной парковки ведется в ежедневном режиме.
Непосредственное ее обустройство начнется после того, как в городе примут нормативный документ, регламентирующий использование на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Сейчас этот документ, который станет правовым механизмом для появления платных паркингов, проходит процедуру согласования.
По сути, с появлением нормативной базы, в городе будет создан правовой механизм для организации площадок с паркоматами не только на вокзале, но и в других местах.
Ранее, говоря о параметрах первой платной парковки в городе, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев уточнял: "Проектом предусмотрена вместимость на 140 машиномест, из которых 10% выделены для инвалидов. Парковка предполагает круглосуточный режим работы и бесплатные места для инвалидов. Зона въезда и выезда будет оборудована системой видеофиксации".
Вероятнее всего, парковка заработает в конце лета — начале осени текущего года.
Комментарии
там вложения - цепочка да будка
Лучше бы наоборот, немного вложились и получали бы доход в бюджет (МУП, ГУП и т.п.). А так налицо лоббирование частных инвестиций, как говорится "не для каждого".
интересно узнать фамилиё этого частного инвестора. фигура приближенная к железной дороге или гор/край администрации?
А где на вокзале будет бесплатная парковка для встречающих-провожающих?
6.07.2017 11:14
Витёк
А где на вокзале будет бесплатная парковка для встречающих-провожающих?
ну вот же
Парковка предполагает круглосуточный режим работы и бесплатные места для инвалидов.
А у автовокзала, которая уже есть будет вторая?
Обратный отсчет?
Ну если на "частные инвестиции", то все понятно.
Свои люди будут драть с владельцев машин три шкуры, руки развязаны.
по-сути, привокзальная территория должна содержаться за счет средств РЖД. За цену билетов они вообще должны хлебом-солью всех приезжих встречать и махать платочком в след уезжающим!
Там бесплатно машины стояли, почему теперь платно? Разве содержание привокзальных территорий не в цене билетов? Всё заасфальтировано, вкладываться не надо, но денежки собирать кто-то будет. Прокуратура, где проверки на законность? Или кто-то уже в доле? У нашего государства политика одна: обмануть народ, содрать любую копейку и не мучиться угрызениями совести, и здесь явно не без этого.
Проверить бы законность создания платной парковки на месте бесплатной, без увеличения количества парковочных мест. Амик, это вам по силам? Сделать запрос в Прокуратуру?
Вероятнее всего, не окупилось создание уже существующей платной парковки около автовокзала из-за наличия рядом большого бесплатного пространства, и владельцы хотят его ликвидировать.