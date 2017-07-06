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Появление в Барнауле первой платной парковки, которую планируется обустроить у здания железнодорожного вокзала, уже совсем не за горами — реализация этого проекта не потребует бюджетных вложений, сообщили порталу Amic.ru в городской администрации.

"Бюджетных средств на организацию и оборудование платной парковки не предусматривается. Все работы будут проводится за счет частных инвестиций", — рассказал нашей редакции председатель городского комитета информационной политики Станислав Тетерятник.

По его словам, работа по созданию платной парковки ведется в ежедневном режиме.

Непосредственное ее обустройство начнется после того, как в городе примут нормативный документ, регламентирующий использование на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Сейчас этот документ, который станет правовым механизмом для появления платных паркингов, проходит процедуру согласования.

По сути, с появлением нормативной базы, в городе будет создан правовой механизм для организации площадок с паркоматами не только на вокзале, но и в других местах.

Ранее, говоря о параметрах первой платной парковки в городе, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев уточнял: "Проектом предусмотрена вместимость на 140 машиномест, из которых 10% выделены для инвалидов. Парковка предполагает круглосуточный режим работы и бесплатные места для инвалидов. Зона въезда и выезда будет оборудована системой видеофиксации".

Вероятнее всего, парковка заработает в конце лета — начале осени текущего года.