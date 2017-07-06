Случаи возгорания автомобилей в Алтайском крае стали возникать значительно чаще, чем раньше, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточняют, что в среду, 5 июля, в крае произошло три случая возгорания транспортных средств.

В главном управлении МЧС России рассказывают, что нужно делать, чтобы не допустить пожара:

1. Нужно вовремя проходить ТО.

2. Устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.

3. В автомобиле нужно всегда иметь огнетушитель.

4. Обязательно следить за исправностью всего электрооборудования.

5. Следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя.

6. Не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке.

7. Перевозить горюче смазочные материалы только в герметичных емкостях, которые не должны подтекать.

В МЧС напоминают, что распознать пожар в машине легко. В салоне авто сразу чувствуется запах бензина или горелой резины. Кроме этого, появляется дым из-под капота.

"При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени",- сказано в сообщении ведомства.

Здесь напоминают, что нельзя садиться в горящий автомобиль. Если пожар потушить нельзя, то отойти от машины на безопасное расстояние. В ожидании пожарных нужно поливать водой стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих и водителей.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.