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Ярче солнца: Самые летние фотографии девушек Алтайского края

, ИА "Амител"
Смотрим, как этим летом отдыхают представительницы прекрасной половины человечества

Фото: Вячеслав Мельников/ Amic.ru

6 июля погода решила дать отдохнуть жителям Алтайского края от жары и духоты. Но не расстраивайтесь! Жара скоро вернется, а вместе с ней солнце, пляжи и бассейны.

А пока что портал Amic.ru предлагает фотоподборку таких ярких и летних девушек Барнаула и всего Алтайского края.

 

 

 

 

Сегодня весь день провела на пляже🌴 Я вся сгорела, теперь красная хожу и все тело болит🔥 Это ужасно...😣 . Но я себя успокаиваю, что я вся не облезу, загар останется.😉Посмотрим. Зато накупалась, наелась шашлыка и хорошо провела время с @utovkina 🌸 . Всем хороших выходных и не поджариться на солнце.☀️ . . . #rogachevy_kt #напляже #лето2017 #девушкикрасавицы #девушкибарнаула #девочкипоймут #напеске #барнаул22 #солнцезащитныеочки #хочудождь

A post shared by 🔥СЕМЬЯ🔥БИЗНЕС🔥ОБУЧЕНИЕ (@rogachevy_kt) on

 

 

👙👣🌞

A post shared by Albina (@albina_alla_) on

 

 

 

 

 

 

#всенапляж #пляж #барнаул #барнаулпляж

A post shared by Алина (@alinadrobotova89) on

 

 

 

🏖🌸❤ @vsenaplyazh #всенапляж #паркспорта

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Выходные 🌊🌞 #девочкитакиедевочки #летомаленькаяжизнь #субботатакаясуббота #всенапляж #паркспорта

A post shared by Кирьянова🅾️леся/Ⓜ️аникюр_brn22 (@strekoza.barnaul) on

 

 

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A post shared by Анна Суховей 🇷🇺 (@dpvk7n_) on

 

 

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A post shared by Юлия (@juliakravts) on

 

 

 

 

 

 

#яровое2017 #причал22

A post shared by Татьяна (@tatianka3989) on

 

 

Встретили июль)#summer☀️#всенапляж🌴#паркспорта#барнаул

A post shared by Ольга Вороновская (@olga_voronovskaja) on


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Комментарии

6.07.2017 12:34
- гость -

свинарник какой то все друг на друге!.......фее

0  0
6.07.2017 12:35
- гость -

а у Соколовой какой размер ноги??????простите 42???и купальники бабуля походу ей вяжет)))

0  0
6.07.2017 12:48
- гость -

кошмар какой-то. Одинаковки тощие с очками в пол-лица

0  0
6.07.2017 13:03
- гость -

Симпатишные девчонки, только большинство закомплексованы до невозможности.

0  0
6.07.2017 13:09
- гость -

из представленных здесь только последняя вроде ок.
но она, по ходу, излишняя интернационалистка.

а так, посмотреть если, то в акке beauty_girls_barnaul
есть мари аксенова и катя широкова. вот это ух)

0  0
6.07.2017 13:20
- гость -

купальники в одном магазе куплены

0  0
6.07.2017 13:27
- гость -

попы не мешало бы и подкачать, у всех висящие

0  0
6.07.2017 13:28
Гость

А что за браслеты синие и белые у них на руках?

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