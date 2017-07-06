6 июля погода решила дать отдохнуть жителям Алтайского края от жары и духоты. Но не расстраивайтесь! Жара скоро вернется, а вместе с ней солнце, пляжи и бассейны.
А пока что портал Amic.ru предлагает фотоподборку таких ярких и летних девушек Барнаула и всего Алтайского края.
Сегодня весь день провела на пляже🌴 Я вся сгорела, теперь красная хожу и все тело болит🔥 Это ужасно...😣 . Но я себя успокаиваю, что я вся не облезу, загар останется.😉Посмотрим. Зато накупалась, наелась шашлыка и хорошо провела время с @utovkina 🌸 . Всем хороших выходных и не поджариться на солнце.☀️ . . . #rogachevy_kt #напляже #лето2017 #девушкикрасавицы #девушкибарнаула #девочкипоймут #напеске #барнаул22 #солнцезащитныеочки #хочудождь
Сегодня #отличный #день, что бы провести его на пляже!! Самые #красивыедевушки и #парни сегодня здесь!!!!! #пляж #лето #жара #хорошаяпогода #Барнаул #пляжБарнаула #парни #парнибарнаула #девушки #девушкибарнаула #лето2017 #brn #пляж22 #красивыедевушкибарнаула #красотки #красивыелюди #выходной #воскресенье #купальники
Ну что вам сказать...подкоптилась я прилично🙈 буду облазить🤷🏽♀️ зато покупалась🙋🏽🤣 . . . . . . . . . . . #солнце #воздух #облака #жара #лето #июнь #собственная_персона #лев #Барнаул #всенапляж #пляж #паркспорта #sun #summer #June #superpower #DJ_NJ #Dj_AnnJ #home #sky #sunnyday #hot #косы #загар #lion #leo
Доброе утро 😻💦🌴🐳😎🔥В Аквапарке всегда #Лето🍍☀️ #Вода +30🌊 , температура воздуха +31🌴🌴🌴 Чистейшая #Вода в бассейнах 🏊🏼♀️ Мы веселились от души😏😹 Я даже с горки "Камикадзе" скатилась 😹😹 Езжайте все в Яровое👍🏼🤗🌴🌊 #ОзероБольшоеЯровое #бассейн #волновойБассейн #горки #аквапарк #отдыхаквапарк #summer #лето #сауна #фонтан #водопад #waterpark #Такая_вот_AlinaFray🔝
Комментарии
свинарник какой то все друг на друге!.......фее
а у Соколовой какой размер ноги??????простите 42???и купальники бабуля походу ей вяжет)))
кошмар какой-то. Одинаковки тощие с очками в пол-лица
Симпатишные девчонки, только большинство закомплексованы до невозможности.
из представленных здесь только последняя вроде ок.
но она, по ходу, излишняя интернационалистка.
а так, посмотреть если, то в акке beauty_girls_barnaul
есть мари аксенова и катя широкова. вот это ух)
купальники в одном магазе куплены
попы не мешало бы и подкачать, у всех висящие
А что за браслеты синие и белые у них на руках?