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Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заверил, что страна не останется без хлеба даже при урожае 100-105 миллионов тонн, передает РИА Новости.

Давая прогноз на этот год, федеральный чиновник отметил: "Если прошлый год был рекордный по урожаю — 120 миллионов тонн, то в этом году эта цифра, по нашим предварительным оценкам, будет колебаться от 100 до 105 миллионов тонн. Мы увидим снижение. Причину мы все прекрасно знаем — не каждый год бывает такая погода".

Отдельно министр подчеркнул: "Мы без хлеба не останемся в любом случае". Ткачев уточнил, что порядка 40 миллионов тонн пойдут на кормовые цели, 20 миллионов тонн — на продовольствие, еще 10 миллионов — на семена и порядка 37-38 миллионов тонн — на экспорт.

По словам Ткачева, на юге России уже началась уборочная кампания. Министр также отметил, что в стране убрали около 1,5 миллионов тонн зерна, в то время как в прошлом году к этому времени убрали уже 4 миллиона тонн.