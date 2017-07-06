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Жительница Республики Алтай подозревается в убийстве своего супруга, который, будучи нетрезвым, решил повоспитывать двухлетнюю дочь.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в ночь с 5 на 6 июля в одном из домов села Урлу-Аспак Майминского района.

Известно, что семейная пара в компании своих друзей распивала спиртные напитки. "Хозяин дома решил заняться воспитанием проснувшейся двухлетней дочери, что не понравилось матери девочки. Женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла один удар в область грудной клетки", — уточняют обстоятельства убийства в СКР.

В результате 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. Женщина уже признала вину в преступлении. Решается вопрос о ее аресте.

Двое малолетних детей, воспитывающиеся в этой семье будут переданы либо на попечение родственников, либо в социальное учреждение.

В СКР по Республике Алтай также подчеркивают, что это уже третье убийство, произошедшее за последнюю неделю. При этом все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.