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Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет, чтобы Крым вернулся под юрисдикцию Киева, но подчеркнул, что жители полуострова в 2014 году приняли твердое решение о воссоединении с Россией.

"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение", — цитирует Януковича РИА Новости.

По словам экс-президента, он лично видел решимость крымчан, когда они принимали решение о воссоединении с Россией.

Бывший украинский лидер также назвал произошедшее в Крыму тем случаем, который ярко иллюстрирует то, как "нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа".

По мнению Януковича, ответ на крымский вопрос и урегулирование ситуации могут дать "только время и люди".