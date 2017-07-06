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Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет, чтобы Крым вернулся под юрисдикцию Киева, но подчеркнул, что жители полуострова в 2014 году приняли твердое решение о воссоединении с Россией.
"Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма. Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение", — цитирует Януковича РИА Новости.
По словам экс-президента, он лично видел решимость крымчан, когда они принимали решение о воссоединении с Россией.
Бывший украинский лидер также назвал произошедшее в Крыму тем случаем, который ярко иллюстрирует то, как "нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа".
По мнению Януковича, ответ на крымский вопрос и урегулирование ситуации могут дать "только время и люди".
Комментарии
как интересно это будет зависеть от самого Крыма!) все уже, теперь в России на века..
Значит врал Гиркин, что загонял депутатов в зал голосования...
Какой то не Наш он этот Януковичь,хотя жывет у Нас.
Вот когда укропы одумаются и раскаются за убийства в ЛДНР, и попросят у них прощение и извинятся перед Россией матушкой, вот тогда станут они частью Руси нашей и Крым станет и их тоже.
многие в Украине хотят, чтобы Янукович вернулся
закройте комменты, щас опять кастрюля анонимная вылезет, и начнёт свой бред тут лить.
сам подпишись, чудо.
А сам он не хочет вернуться под юрисдикцию Киева? Россия может ему в этом помочь. Киев будет рад принять его под свою юрисдикцию. Там уже все приготовлено. Не хрен было убегать. Переехал бы со всей администрацией в Донецк и сейчас спорным был бы вопрос, какой президент настоящий.
И нашим, и вашим)))))