Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР по Алтайскому краю

Пикет под лозунгом "Прошу винить рост цен на бензин" провели активисты ЛДПР в Барнауле, поднеся импровизированные заправочные пистолеты к вискам, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Протестную акцию жириновцы организовали возле одной из АЗС "Роснефти".

Комментируя то, как прошел пикет, координатор Железнодорожного районного отделения ЛДПР Дмитрий Козлов отметил: "Автомобилисты реагировали бурно, поддерживали, конечно – фотографировали, сигналили. Кстати, интересный момент – когда мы пришли, на АЗС погасили цифровое информационное табло с ценами. Сегодня оно включено. Совпадение?".

Между тем напомним, что в середине июня рост цен на бензин в Алтайском крае оказался наиболее заметным среди всех регионов России. По информации Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса топливо дорожало в нашем регионе в течение трех недель.

По итогам прошлой недели эксперты заявили, что цены на самую популярную марку бензина АИ-92 пережили снижение.