Знаменитые участницы Comedy Women Екатерина Варнава и Наталья Андреевна приедут на алтайский курорт Яровое, где 15 июля отдыхающие будут устанавливать рекорд России по массовому лежанию "звездочкой".

Мероприятие пройдет на "Причале 22"и "Причале 42". Каждый участник получит специальный браслет с номером.

В прошлому году прошло аналогичное мероприятие. Ведущим был шоумен Александр Ревва.

Большое Яровое — бессточное горько-солёное озеро на территории муниципального образования "город Славгород" в Алтайском крае. Рапа Большого Ярового озера близка по химическому составу к рапе озёр Сакское (Крым) и Тамбукан (Кавказские Минеральные Воды). Богато озеро и иловой грязью. Зрелая иловая грязь озера состоит из мелких частичек, мазеподобной консистенции чёрного цвета, однородная, с запахом сероводорода.