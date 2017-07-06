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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов может стать преемником действующего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает Тайга.инфо, ссылаясь на собственные источники в коридорах власти Кузбасса.

По информации издания, Носова якобы уже начали знакомить с чиновниками тулеевской администрации. В качестве доказательства серьезности данной перспективы приводятся слова одного из собеседника издания, который сказал о мэре Нижнего Тагила: "Запрашивает экономические и политические справки по региону. Местным его представляют как утвержденного Кремлем".

Кроме того отмечается, что политики из Кузбасса, которые якобы могут рассматриваться преемниками Тулеева, не устраивают Москву. Среди таковых, в частности, называются первый вице-губернатор области Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, депутат Госдумы Дмитрий Исламов.

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Что касается позиции самого Тулеева, то по информации Тайги.инфо, Москва ждет от него добровольного сложения полномочий.

Напомним, что Аман Тулеев уже 20 лет возглавляющий Кемеровскую область, в настоящее время находится в отпуске в связи с перенесенной операцией на позвоночнике. На реабилитацию он прибыл в Кузбасс, однако затем его перевели под наблюдение столичных врачей.