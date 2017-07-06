Сотрудники правоохранительных органов задержали ране судимого 33-летнего новосибирца, которого подозревают в убийстве женщины, пропавшей без вести вместе со своим автомобилем "ToyotaRAV-4". Ою этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , женщина пропала утром 27 июня. Она уехала на своем автомобиле из дома и больше ее никто не видел. Позже полиция установила личность подозреваемого и его возможное местонахождения в Бердске.

Ночью 2 июля на одной из улиц Бердска водитель похожего по приметам автомобиля не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и увеличил скорость. Пытаясь скрыться от погони, мужчина выехал на Чуйский тракт на красный свет светофора по встречной полосе. Для того, чтобы остановить злоумышленника, сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие. Только после этой меры нарушитель был задержан.

Во вторник, 5 июля задержанный признался в убийстве женщины. По его словам, он убил жительницу Новосибирска во время ссоры. Также он показал место, где спрятал тело своей жертвы. По данному факту возбуждено уголовное дело.