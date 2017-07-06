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Пламя охватило дом в пригородном барнаульском поселке Авиатор днем в четверг, 6 июля — возгорание произошло на улице Коммерческой.

"Данные о пожаре поступили в 11:42, ликвидация 12:50. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет. В результате пожара повреждены стены дома, кровля и вещи", — сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Предварительной причиной ЧП называется нарушение правил монтажа электрооборудования. На тушени работало четыре единицы техники и 13 человек личного состава.