Восемь автомобилей марки Porsche, припаркованные у автосалона в Гамбурге, сгорели в ночь на четверг, 6 июля, сообщает газета "Известия".

Сотрудники правоохранительных органов считают, что это поджог. На месте ЧП им удалось найти много улик, но задержать злоумышленников пока не удалось.

Также в полиции думают, что салон с дорогими автомобилями подожгли левые радикалы в связи с проведением саммита "Большой двадцатки". Встреча лидеров G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Ранее сообщалось, что самолету Элтона Джона не дали разрешение на посадку. Он перенес концерт на 5 декабря.