Четверг, 6 Июль, 15:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,58
€ 67,68
Brent
$ 51,5
15°
Обь
299см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное "Прямая линия" с губернатором Александром Карлиным15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017
Новости

Губернатор Карлин проверил ход работ в подтопленном Рубцовске

, ИА "Амител"
Глава региона также встретился с пострадавшими жителями

Фото: Мария Трубина

Губернатор Алтайского края Александр Карлин проверил ход работ по устранению последствий подтопления в двух поселках Рубцовска и встретился с местными жителями. Он пообещал им помощь, но призвал на будущее страховать свое жилье. Участие в рабочей поездке главы региона принимал также корреспондент ИА "Амител ".

Подтопление

Подтопление произошло из-за большого уровня осадков, хотя в этой, северо-западной, части города, грунтовые воды часто выходят на поверхность. Особенно с 90-х годов, когда люди перестали пользоваться этими водами (через колонки и колодца) для бытовых нужд. Отметим, что это было именно подтопление грунтовыми водами, а не паводковыми.

От воды спасались несколько недель. Заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович рассказал журналистам, что вдоль окраины города было прорыто четыре отводных канала общей протяженностью более восьми километров.

"Работать приходилось в тяжелых условиях, трактор работал буквально в воде. Но это позволило увести около двух миллионов кубометров воды в дренажный канал алейской оросительной системы со сбросом в реку Алей", — добавил чиновник.

Также пришлось откачивать воду с участков.

Но это временная мера. Сейчас нужно 12 млн рублей для проведения проектных работ, которые должны дать информацию: какая именно система предупреждения подтопления нужна городу.

Проблемы жителей

Александр Карлин сообщил, что по предварительных данным было подтоплено около 2,7 тысяч участков и 211 домов.

Губернатор пообщался с несколькими пострадавшими.

Жительница подтопленного дома по улице Чуйская Анастасия Васильева рассказала главе региона, что у нее буквально обрушилась стена дома.

"У меня двое маленьких детей, а в доме теперь сырость, плесень. В городской администрации и прокуратуре помогать отказались. Сказали, что нет денег", — сообщила она. Позже, в  беседе с корреспондентом ИА "Амител" добавила, что семья не особо верит, что дождется денежной помощи, дали бы хотя бы стройматериалы.

Глава региона обещал разобраться в ситуации.

Он напомнил горожанам, что недавно из краевого бюджета было выделено 30 млн рублей на компенсации пострадавшим. По 10 тысяч рублей — на каждый подтопленный приусадебный участок, по 20 тысяч — на дома, где вода зашла на уровень пола. Средства уже поступили на расчетный счет городской администрации.

Читайте также: Пострадавшим от подтоплений рубцовчанам выплатят 30 миллионов рублей

"Я не утверждаю, что этого достаточно. Но это наша вам помощь. В отдельных случаях мы готовы индивидуально рассмотреть вопрос. Чтобы более глобально себя защитить, нужно страховать имущество. Раньше, кто помнит, было обязательное страхование", — сказал людям глава региона.

Также он высказался по поводу темы с митингами, которые раскачиваться для решения политических задач.

"Политические партии зовут (горожан — прим.ред.) на митинги, протесты. Кому-то митинговать, решать свои политические цели, а нам (власти -  прим.ред.) о людях заботиться", — добавил он.

Напомним, ровно неделю назад житель Рубцовска, коммунист Владимир Карачев вышел на одиночный пикет перед зданием Парламентского центра, где проходила сессия депутатов Алтайского Заксобрания, а также у здания краевого правительства.

По его словам,  вода до сих пор стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов.

Между тем, уже после пикета в администрации Рубцовска ИА "Амител" сообщили, что подтопленных домов и участков в городе нет.

Читайте также: Подтопленных домов и участков в Рубцовске нет — администрация

Канализация

Паводок 2017 года в очередной раз обнажил еще одну злободневную проблему: устаревшая система канализации.

Директор МУП "Водоканал" Рубцовска Евгений Зазнобин рассказал, что из-за подъема грунтовых вод произошло несколько аварий на коллекторах.

"Коллекторы в городе были построены с 1949 по 1967 годы. Срок их эксплуатации — 50 лет, и он давно вышел. Так что количество аварий растет. В прошлом году было семь аварийных ситуаций, в это году — более 20", — добавил он.

На устранение аварий МУП выделил 3,6 млн рублей из своего бюджета, еще 6,7 млн рублей выделили местные власти. Но в целом только на аварийный ремонт требуется 102 млн рублей.

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае – 2017

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

6.07.2017 14:27
- гость -

И че????

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:06
Путин протестировал лимузин проекта "Кортеж" 0
15:00
Контактный центр Tele2 обработал более 16 миллионов звонков 0
14:52
Состоятельные жители Алтая зарабатывают меньше "коллег" из других регионов 0
14:33
Машины сожгли на парковке автосалона Porsche в Гамбурге перед G20 0
14:21
Дело о преднамеренном банкротстве ААЭП расследует барнаульская полиция 1
14:15
Губернатор Карлин проверил ход работ в подтопленном Рубцовске 1
14:04
Отдыхающие на Яровом вновь установят рекорд по лежанию "звездочкой" 0
13:58
Пропавшую женщину из Новосибирска на черной "Тойоте" убили 0
13:40
Летим отдыхать. Как быстро спланировать поездку при помощи Интернета? 3
13:35
Фотоновости. Пламя охватило дом в барнаульском поселке Авиатор 0
13:22
СМИ назвали имя возможного преемника Амана Тулеева во главе Кузбасса 0
13:14
Прошу винить рост цен: провокационный "бензиновый" пикет прошел в Барнауле 3
13:05
Синоптики не исключили прохождение смерчей в Центральной России в июле 0
12:51
Янукович хочет, чтобы Крым вернулся в состав Украины 12
12:34
Жительница Барнаула в трех магазинах безуспешно пыталась украсть шоколад 5
12:21
Ярче солнца: Самые летние фотографии девушек Алтайского края 10
12:16
СК: на Алтае женщина убила пьяного мужа, решившего повоспитывать дочь 3
12:08
Выставка "Пекарь и кондитер" пройдет в Барнауле 28-30 сентября 1
12:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за июнь 2017 года 0
11:51
Более 500 вопросов: губернатор Алтайского края провел онлайн-конференцию 14
11:34
Глава Минсельхоза Ткачев пообещал, что Россия не останется без хлеба 1
11:25
Алтайские спасатели рассказали, как избежать возгорания автомобиля 4
11:15
Библиотекарь из Горного Алтая вновь обыграла знатоков "Что? Где? Когда?" 16
11:03
Первая платная парковка в Барнауле не потребует бюджетных вложений 13
11:00
АлтГТУ предлагает получить образование на вечерне-заочном факультете 2
10:50
Более 10 детей отравились кефиром в детском лагере в Забайкалье 0
10:42
Подробности ДТП с опрокидыванием автомобиля в Барнауле 0
10:33
Более 5% выпускаемой колбасы забраковал Роспотребнадзор в начале года 2
10:21
Фотоновости. Автомобиль перевернулся на улице Рубиновой в Барнауле 2
10:15
Робот случайно спасает ребенка: ученые из Сколково сняли вирусное видео 5
10:05
Супружеская пара на Дальнем Востоке приготовила три тонны опасной икры 12
10:00
Военные сборы у студентов военной кафедры АлтГТУ начнутся 10 июля 6
09:50
Младенцы посоревнуются в скорости в День семьи, любви и верности в Барнауле 0
09:42
Бывший начальник РЭО ГИБДД в Бийске получил шесть лет тюрьмы за взятки 2
09:37
Полковник СКР из СИЗО попросил Путина об "объективности и справедливости" 2
09:21
Пропавший без вести житель алтайского поселка Новые зори найден мертвым 1
09:15
МЧС будет предупреждать о непогоде в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" 0
09:08
Самолету Элтона Джона не дали разрешения на посадку из-за проведения G-20 2
09:00
"Прямая линия" с представителем "Росводоканал Барнаул" состоится 7 июля 8
08:55
Бронированный Pullman Ельцина продают через сайт объявлений 0
08:36
Неизвестный проколол шины сразу у пяти машин на парковке в Барнауле 84
08:19
Гидрометцентр ответил на критику Жириновского, промокшего под дождем 1
08:00
Как ухаживать за газоном на даче? 0
07:50
Лидер нации: чем известен единственный президент Казахстана Назарбаев 2
07:35
Где на Алтае отдыхать хорошо: отзывы из соцсетей 29
07:24
Какие инновационные проекты претендуют на губернаторские гранты 1
07:03
Квартиру с дубовыми полами продают в Барнауле за 9,3 млн рублей 2
06:47
Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала 5
06:32
Котята за 20 млн и пес-экстрасенс: самые дорогие животные с avito на Алтае 7
06:23
Фотоновости. В Барнауле ремонтируют мост через Пивоварку 2
06:01
Самая дефицитная культура в мире: как на Алтае выращивают сою 0
05:08
Похолодание, грозы и град прогнозируют в Алтайском крае 6 июля 0
04:01
Глазами пожарного: видеозапись тушения иномарки в Барнауле 2
03:06
Сирота спрыгнул с крыши детдома из-за отказа подарить ему вертолетик 8
02:02
Эксперт: рождаемость в стране зависит от потребления вина женщинами 6
01:33
Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом 9
00:56
Фонд кино просит создателей "Защитников" вернуть 51 миллион рублей 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.