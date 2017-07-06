Губернатор Алтайского края Александр Карлин проверил ход работ по устранению последствий подтопления в двух поселках Рубцовска и встретился с местными жителями. Он пообещал им помощь, но призвал на будущее страховать свое жилье. Участие в рабочей поездке главы региона принимал также корреспондент ИА "Амител ".

Подтопление

Подтопление произошло из-за большого уровня осадков, хотя в этой, северо-западной, части города, грунтовые воды часто выходят на поверхность. Особенно с 90-х годов, когда люди перестали пользоваться этими водами (через колонки и колодца) для бытовых нужд. Отметим, что это было именно подтопление грунтовыми водами, а не паводковыми.

От воды спасались несколько недель. Заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович рассказал журналистам, что вдоль окраины города было прорыто четыре отводных канала общей протяженностью более восьми километров.

"Работать приходилось в тяжелых условиях, трактор работал буквально в воде. Но это позволило увести около двух миллионов кубометров воды в дренажный канал алейской оросительной системы со сбросом в реку Алей", — добавил чиновник.

Также пришлось откачивать воду с участков.

Но это временная мера. Сейчас нужно 12 млн рублей для проведения проектных работ, которые должны дать информацию: какая именно система предупреждения подтопления нужна городу.

Проблемы жителей

Александр Карлин сообщил, что по предварительных данным было подтоплено около 2,7 тысяч участков и 211 домов.

Губернатор пообщался с несколькими пострадавшими.

Жительница подтопленного дома по улице Чуйская Анастасия Васильева рассказала главе региона, что у нее буквально обрушилась стена дома.

"У меня двое маленьких детей, а в доме теперь сырость, плесень. В городской администрации и прокуратуре помогать отказались. Сказали, что нет денег", — сообщила она. Позже, в беседе с корреспондентом ИА "Амител" добавила, что семья не особо верит, что дождется денежной помощи, дали бы хотя бы стройматериалы.

Глава региона обещал разобраться в ситуации.

Он напомнил горожанам, что недавно из краевого бюджета было выделено 30 млн рублей на компенсации пострадавшим. По 10 тысяч рублей — на каждый подтопленный приусадебный участок, по 20 тысяч — на дома, где вода зашла на уровень пола. Средства уже поступили на расчетный счет городской администрации.

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"Я не утверждаю, что этого достаточно. Но это наша вам помощь. В отдельных случаях мы готовы индивидуально рассмотреть вопрос. Чтобы более глобально себя защитить, нужно страховать имущество. Раньше, кто помнит, было обязательное страхование", — сказал людям глава региона.

Также он высказался по поводу темы с митингами, которые раскачиваться для решения политических задач.

"Политические партии зовут (горожан — прим.ред.) на митинги, протесты. Кому-то митинговать, решать свои политические цели, а нам (власти - прим.ред.) о людях заботиться", — добавил он.

Напомним, ровно неделю назад житель Рубцовска, коммунист Владимир Карачев вышел на одиночный пикет перед зданием Парламентского центра, где проходила сессия депутатов Алтайского Заксобрания, а также у здания краевого правительства.

По его словам, вода до сих пор стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов.

Между тем, уже после пикета в администрации Рубцовска ИА "Амител" сообщили, что подтопленных домов и участков в городе нет.

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Канализация

Паводок 2017 года в очередной раз обнажил еще одну злободневную проблему: устаревшая система канализации.

Директор МУП "Водоканал" Рубцовска Евгений Зазнобин рассказал, что из-за подъема грунтовых вод произошло несколько аварий на коллекторах.

"Коллекторы в городе были построены с 1949 по 1967 годы. Срок их эксплуатации — 50 лет, и он давно вышел. Так что количество аварий растет. В прошлом году было семь аварийных ситуаций, в это году — более 20", — добавил он.

На устранение аварий МУП выделил 3,6 млн рублей из своего бюджета, еще 6,7 млн рублей выделили местные власти. Но в целом только на аварийный ремонт требуется 102 млн рублей.