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Дело о преднамеренном банкротстве ААЭП расследует барнаульская полиция

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Уголовное дело находится в производстве следственной части УМВД по краевой столице

Фото: wikipedia.org

Полиция Барнаула разберется в обстоятельствах банкротства Алтайской академии экономики и права и выяснит, является ли оно преднамеренным.

Как сообщила порталу Amic.ru заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю Регина Шорохова, уголовное дело возбуждено по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

"Дело находится в производстве следственной части УМВД по городу Барнаулу", — добавила собеседница. Остается неизвестным, возбуждено ли уголовное дело по факту преступления, или же уже есть установленные подозреваемые и первоначальное обвинение.

Напомним, ранее о признаках преднамеренного банкротства Алтайской академии экономики и права сообщила городская прокуратура, которая провела проверку в отношении образовательной организации.

В надзорном ведомстве, в частности, констатировали, что в вузе в преддверии банкротства было выявлено совершение сделок по продаже недвижимости и иного имущества на общую сумму более 67 миллионов рублей.

Именно эти сделки, как указывали в прокуратуре, повлекли неспособность со стороны ААЭП удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, включая погашение задолженности перед студентами.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, действие лицензии академии на осуществления образовательной деятельности было приостановлено осенью прошлого года. Тогда же всплыла проблема непогашенной задолженности вуза перед своими студентами.

В мае текущего года в отношении ААЭП была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.07.2017 14:25
- гость -

Вот если бы хоть кому то дали реальный срок....Так,пустой шевелёж)

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