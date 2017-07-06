Летний Чемпионат России среди ветеранов биатлона пройдет в Барнауле с 7 по 9 июля. Всего в турнире примут участие 67 спортсменов из 16 команд. Партнером мероприятия уже не первый год выступил Барнаульский пивоваренный завод.

Главный судья чемпионата, Виктор Селютин, отметил, что уже все готово для проведения соревнований на достойном уровне.

На участие в чемпионате уже подали заявки спортсмены со всей России: от Санкт-Петербурга до Забайкалья. Стоит так же отметить, что ветераном считается спортсмен, который достиг возраста 35 лет. Самый молодой участник чемпионата рожден в 1986 году. Всего в соревнованиях примут участие 67 человек из 16 команд, которые будут разделены на 4 возрастные группы.

Андрей Угаров, председатель Барнаульской федерации биатлона, считает, что как минимум у 10 команд есть возможность выиграть золото на чемпионате.

Сергей Мишкин, призер победитель международных соревнований по биатлону в Контиолахти, приехавший на Алтай впервые из родного Екатеринбурга, высказал мнение, что шансов на победу у алтайских спортсменов не много, ведь на чемпионат съехались именитые мастера со всей страны. Сергей также отметил, что биатлон сегодня — один из самых востребованных видов спорта в России, который превосходит по популярности даже футбол.

Сам Чемпиона России состоит из трех составляющих:

7 июля — индивидуальная гонка 8 июля — спринтерская гонка 9 июля — эстафета

Мне мнению организаторов чемпионата, эстафету стоит посетить всем. Так как это поистине динамичное и интересное зрелище.

Торжественное награждение пройдет 9 июля. Для участников соревнований подготовлены замечательные призы: телевизор, кубки, медали, а также памятные майки с номерами участников, которые каждый сможет забрать себе.

Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, находящийся по адресу г. Барнаул ул. Власихинская 69 Л.