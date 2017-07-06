Если параллельная Вселенная и существует, то она здесь, на выставке необычных кукол "По ту сторону реальности" в Царской охоте на Алтае.

В то, что это куклы — верится с трудом. Каждая их деталь настолько проработана, что они больше напоминают затаившихся персонажей, спустившихся с Тибетских гор, или сошедших в наш мир со страниц русских-народных сказок, мифов, энциклопедий.

В общем, смотрите, и добро пожаловать по ту сторону реальности.

Фестиваль кукол. Галерея #АртАй ,#царскаяохота A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 5, 2017 at 3:01am PDT

Посмотрите с каким упоением воспевают красоту Алтая эти парни..... #АртАй ,#царскаяохота ,Вера Маринина A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 4, 2017 at 12:27am PDT

Кукла Михайлова Михаила поражает воображение #АртАй , #царскаяохота A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 4, 2017 at 12:22am PDT

Шаман. Галерея #АртАй #царскаяохота A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 3, 2017 at 11:40pm PDT

Марина Чернова создала к выставке в галерее #АртАй скифского воина. A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 3, 2017 at 11:39pm PDT

Посетили галерею АртАй на Царской охоте в Баранголе, весьма интересно #артай #царскаяохота #республикаалтай #куклы #выставка #досуг A post shared by Олька (@nightangel_ra) on Jul 3, 2017 at 7:28am PDT

Галерея #АртАй сняла с экпозиции кукольного феста эту заечательную принцессу. Продана. Осталось только три. A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 1, 2017 at 11:59pm PDT

Хотите видеть с каким трепетом галеристы распаковывают шедевры? Новая гостья Фестиваля кукол на Алтае прилетела на свою прародину — Алтай из Туапсе @valery_kopytsky @ohota04 #фестивалькукол #АртАй #царскаяохотаалтай #dolls #instadoll A post shared by Татьяна Сажаева (@homo_altaiensis) on Jun 30, 2017 at 7:02am PDT

Подготовка к градиозному кукольному фесту в разгаре #артай #царскаяохота A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on May 25, 2017 at 10:09pm PDT

Автор куклы Ветер в скалах, Виктория #АртАй #царскаяохота #алтайвсенастоящее A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 5, 2017 at 6:42pm PDT

Выставка кукол😍 безумная красота😻 #Артай#выставкакукол#Царскаяохота#отдых#лето2017 A post shared by Катюша Смирнова (@katyusha_smirnova1) on Jul 1, 2017 at 9:07am PDT

Фотографирование кукол на природе. Галерея #АртАй A post shared by Валерий Копытский (@valery_kopytsky) on Jul 4, 2017 at 12:15am PDT