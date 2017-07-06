Если параллельная Вселенная и существует, то она здесь, на выставке необычных кукол "По ту сторону реальности" в Царской охоте на Алтае.
В то, что это куклы — верится с трудом. Каждая их деталь настолько проработана, что они больше напоминают затаившихся персонажей, спустившихся с Тибетских гор, или сошедших в наш мир со страниц русских-народных сказок, мифов, энциклопедий.
В общем, смотрите, и добро пожаловать по ту сторону реальности.
С 1 июля по 20 августа в галерее #АртАй на туркомплексе Царская охота в Горном Алтае работает выставка #фестивалькукол. Приезжайте и наслаждайтесь авторским искусством, фотографируйте и делитесь эмоциями. Республика Алтай, с.Барангол, туркомплекс "Царская охота". #жизньгорода #афишабарнаул #инстабарнаул #горныйалтай2017 #царскаяохота #фестивальавторскихкукол
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