Президент России Владимир Путин протестировал новейший лимузин, который разработан специально для высших чиновников государства в рамках проекта "Кортеж", пишет "Известия".

Как сообщается, глава российского государства остался доволен автомобилем. Владимир Путин протестировал "прототип А" — партия именно таких автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны уже в этом году. Пока российский лидер не успел ознакомиться с "прототипом Б".

Напомним, проект "Кортеж" реализуется по поручению президента от 2012 года. В рамках проекта будут созданы разные машины. Речь идет о лимузинах, седанах, внедорожниках, минивэнах — для высших чиновников государства. Дебют указанных авто состоится после президентских выборов.