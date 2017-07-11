Портал Amic.ru подготовил небольшой обзор по обновленным тарифам специально для тех, кто не живет на улице и у кого крыша над головой не небо голубое, как у бродячих бременских музыкантов.
Рост по Сибири и насколько он выше среднего по стране и инфляции
В регионах Сибирского федерального округа (СФО) расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 1 июля могут вырасти в среднем на 4,9%. При этом, из 12 регионов, входящих в округ, девять оказались ниже этой отметки, а три региона — выше.
Стоит отметить, что данный показатель — 4,9% — оказался выше среднего по России, который составил 4% — именно настолько официально в среднем может увеличиться совокупный платеж россиян за коммунальные услуги. Примечательно, что даже этот показатель оказался на 0,2% выше, чем прогнозируемый Минэкономразвития (МЭР) уровень инфляции на 2017 год — 3,8%. Впрочем, вчера, 6 июля, в Центробанке обсуждали годовую инфляцию уже на уровне 4,4%, причем, таковая была зафиксирована уже в июне.
В Сибири есть несколько регионов, которые, установив свой предельный индекс платы граждан согласно распоряжению правительства РФ от 19.11.2016 N 2464-Р, умудрились вписаться в средние по стране 4%, а два субъекта — Республика Бурятия и Забайкальский край — и вовсе установили предел ниже уровня предполагаемой инфляции в 3,8%.
При этом Бурятию и Новосибирскую область можно назвать "парой уникальных регионов". Так, в столице Западной Сибири предел вполне мог составить 10-15%, однако после мартовских митингов местные власти решили не выделяться на фоне соседей по СФО. А жители республики теперь и вовсе могут спать с включенным светом — для них тариф на электроэнергию снизился на 4,1% (2,752 руб./кВтч). Причем, это уже не первое снижение. Во втором полугодии 2016 года цена упала с 3,052 руб./кВтч до 2,87 руб./кВтч.
Предельная величина, на которую может измениться плата за ЖКУ
- Алтайский край — 5,2%
- Забайкальский край — 3,7%
- Иркутская область — 5%
- Кемеровская область — 5,9 %
- Красноярский край — 3,9 %
- Новосибирская область — 4%
- Омская область — 4,5%
- Республика Алтай — 4%
- Республика Бурятия - 3,5%
- Республика Тыва — 4,7%
- Республика Хакасия — 3,9%
- Томская область — 4,4%
Стоит отметить, что если предел составляет 4,7%, то это не означает, что платить в итоге придется на 4,7% больше, чем раньше. Вполне возможно, что в итоге расходы на ЖКУ увеличатся на 4,5%, или на 4,2% или на 3,9%. Но это не точно.
Самый большой максимальный предел установлен в Кемеровской области, самый маленький — в Бурятии. При этом, предельная величина, утвержденная властями в регионах, не означает воистину предельную величину, как бы парадоксально это не звучало. К примеру, в отдельных районах Красноярского края, где утверждены инвестиционные программы на капитальный ремонт и реконструкцию коммуникаций и систем ЖКХ, рост составит 6,2% (при пределе в 3,9%),
В Алтайском крае предельный индекс платы граждан выше 5,2% (утвержденный для региона) с 1 июля может коснуться только 3,6% населения края — это 38 муниципальных образований, депутатам которых пришлось принять такое непопулярное решение для сохранения и дальнейшей работы коммунального предприятия в муниципалитете.
Недалеко от максимума
Наибольший рост цен на коммунальные услуги ожидается в Москве (7%) и Санкт-Петербурге (6%). Наименьший — в Карачаево-Черкессии, Чечне, Адыгее (по 3,4%), в Кабардино-Балкарии, Дагестане (по 3,3%), а в Северной Осетии и вовсе — 2,5%. В основном же по регионам предел колеблется в районе 4% (плюс минус подин процент). В Кировской области — 4%, в Саратовской области — 4%, в Республике Марий-Эл — 3,8% и тому подобное.
Получается, что в Питере — 6%, на Кузбассе — 5,9%, на Алтае — 5,2%. Разница невелика. Возникает вопрос: а сопоставимы ли доходы населения в регионах с ростом тарифов. К слову, затраты россиян на коммуналку уже давно стали, пожалуй, самой значительной статьей расходов личного бюджета. В среднем на это уходит более 12% заработанных денег, а в семьях с низким доходом, коих в стране около 40%, этот показатель достигает 35-40%.
Доходы, прожиточный минимум, коммуналка... А что остается?
Для наглядности продублируем данные по регионам с предельной величиной (чтобы были перед глазами) и добавим среднюю начисленную заработную плату за январь-декабрь 2016 года в рублях. Возьмем еще данные за 2017 год по прожиточному минимуму в рублях в каждом регионе (для трудоспособного населения). Также добавим среднюю стоимость ЖКУ на человека в месяц в рублях в каждом регионе (правда, эти данные за 2016 год... понимаем, они уже устарели и это не покажет реальной ситуации, но в целом картинка все-таки начнет вырисовываться).
В последнем столбце покажем в процентном выражении насколько изменилась средняя цена за ЖКУ с 2015 год по 2016 год в каждом регионе. В каком-то смысле это даст представление о динамике и поможет дорисовать картинку.
Предпоследний столбец показывает, сколько денег остается на руках после вычета прожиточного минимума из среднего дохода за месяц.
Предположим, мы рассматриваем то, как обстоят дела у людей, живущих в разных регионах в одиночестве в квартире, за которую не нужно постоянно носить хозяевам плату за аренду (в этом случае вообще кошмар).
(3,5% — минимальное значение, 5,9% — максимальное значение)
|Регион
|Предел
|Доход
|Прожиточный
|Остаток
|ЖКУ
|Рост
|Алтайский край
|5,2%
|21 185
|9 542
|11 643
|2 335
|15,25%
|Новосибирская область
|4%
|29 868
|11 233
|18 635
|2 784
|7,73%
|Кемеровская область
|5,9%
|29 828
|9 531
|20 297
|2 123
|9,83%
|Иркутская область
|5%
|34 907
|10 506
|24 401
|1 619
|3,19%
|Красноярский край
|3,9%
|38 361
|11 787
|26 574
|2 634
|19,06%
|Омская область
|4,5%
|28 465
|9 222
|19 243
|2 634
|9,38%
|Томская область
|4,4%
|35 459
|10 997
|24 462
|2 627
|13,16%
|Республика Алтай
|4%
|23 976
|9 890
|14 086
|3 861
|13,90%
|Республика Бурятия
|3,5%
|30 221
|9 967
|20 254
|2 309
|- 3,70%
|Забайкальский край
|3,7%
|32 785
|11 102
|21 683
|2 010
|6,38%
|Республика Хакасия
|3,9%
|32 310
|9 647
|22 663
|2 129
|14,58%
|Республика Тыва
|4,7%
|29 716
|9 991
|19 725
|2 259
|- 3,81%
Таким образом видим примерно-примерные деньги, которые остаются у одиноко живущего трудяги за вычетом из его дохода прожиточного минимума и ЖКУ (коммуналка входит в минимум).
Теперь представим, что у этого человека есть ребенок. В Алтайском крае прожиточный минимум для детей составляет 9331 рубль. А это даже в этой примерно-примерной картинке: 11643 — 9331 = 2312 (две тысячи рублей еще и остается). Так что, жить можно. Но, если представить, что квартира очень маленькая, и если убрать из прожиточного минимума ребенка коммунальные услуги, то, в принципе, можно и разгуляться.
Однако и здесь не все так просто. Зачастую, средняя начисленная зарплата является таковой только на бумаге — поэтому и средняя. На деле же есть и МРОТ (для работников бюджетного сектора — 7800 рублей, для внебюджетников — 9400) и более привлекательное в сравнении с минималкой "народное мнение". К слову, согласно народным ощущениям, житель Алтайского края зарабатывает в месяц, примерно, 16700 рублей, что на 4500 меньше официальной средней. А это, как говорится, прямо уже в притирочку получается... и уже другая история.
Комментарии
Тарифы огромны и ни чем не аргументированы!
Один неудачьник уже отписался- запасаюсь попкормом.
Рост остатка составляет 15,25%. Второе место после Красноярска. Благодаря неустанной заботе нашего губернатора и партии едимроссию наш край процветает.
Так народ молчит и ничего не делает. Могли бы и на 25% поднять.
Так народ молчит и ничего не делает. Могли бы и на 25% поднять.
ФАС признала завышенными тарифы в крае. Дальнейшего движения со стороны властей по принуждению СГК к снижению тарифов не видно.
Один неудачьник уже отписался- запасаюсь попкормом.
Прям попой ешь? УдачЬник?
11.07.2017 07:39
- гость -
Хватит народом прикрываться. Что сделал именно ты для снижения тарифов?
Хватит народом прикрываться. Что сделал именно ты для снижения тарифов?
Озвучьте план, что может гражданин сделать для снижения тарифов.
07:50, на митинги хожу. Но для остановки роста тарифов надо чтобы больше народу было.
Ндо проверить на непрофильные активы а то может там в расходах содержание яхт да дворцов зарубежных или чего поболее
Пионер, план такой: Приходит 40000-100000 человек к голубому дому и спрашивает у губернатора - Что ты подлец делаешь?
11.07.2017 07:56
Пионер
[больше года] [больше 500 сообщений]
Хватит народом прикрываться. Что сделал именно ты для снижения тарифов?
Озвучьте план, что может гражданин сделать для снижения тарифов.
Как минимум одиночный пикет. Как максимум подача своей кандидатуры на выборах Президента РФ и выигрыш выборов.
Как минимум одиночный пикет. Как максимум подача своей кандидатуры на выборах Президента РФ и выигрыш выборов.
Смешно.
Приходит 40000-100000 человек к голубому дому и спрашивает у губернатора - Что ты подлец делаешь?
Для начала попробуйте согласовать подобный митинг у голубого дома.
А лигитивного куда?
Смешно.
Улыбайтесь и продолжайте стонать в интернете.
А лигитивного куда?
Так все законно. Через выборы же.