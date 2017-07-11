Портал Amic.ru подготовил небольшой обзор по обновленным тарифам специально для тех, кто не живет на улице и у кого крыша над головой не небо голубое, как у бродячих бременских музыкантов.

Рост по Сибири и насколько он выше среднего по стране и инфляции

В регионах Сибирского федерального округа (СФО) расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с 1 июля могут вырасти в среднем на 4,9%. При этом, из 12 регионов, входящих в округ, девять оказались ниже этой отметки, а три региона — выше.

Стоит отметить, что данный показатель — 4,9% — оказался выше среднего по России, который составил 4% — именно настолько официально в среднем может увеличиться совокупный платеж россиян за коммунальные услуги. Примечательно, что даже этот показатель оказался на 0,2% выше, чем прогнозируемый Минэкономразвития (МЭР) уровень инфляции на 2017 год — 3,8%. Впрочем, вчера, 6 июля, в Центробанке обсуждали годовую инфляцию уже на уровне 4,4%, причем, таковая была зафиксирована уже в июне.

В Сибири есть несколько регионов, которые, установив свой предельный индекс платы граждан согласно распоряжению правительства РФ от 19.11.2016 N 2464-Р, умудрились вписаться в средние по стране 4%, а два субъекта — Республика Бурятия и Забайкальский край — и вовсе установили предел ниже уровня предполагаемой инфляции в 3,8%.

При этом Бурятию и Новосибирскую область можно назвать "парой уникальных регионов". Так, в столице Западной Сибири предел вполне мог составить 10-15%, однако после мартовских митингов местные власти решили не выделяться на фоне соседей по СФО. А жители республики теперь и вовсе могут спать с включенным светом — для них тариф на электроэнергию снизился на 4,1% (2,752 руб./кВтч). Причем, это уже не первое снижение. Во втором полугодии 2016 года цена упала с 3,052 руб./кВтч до 2,87 руб./кВтч.

Предельная величина, на которую может измениться плата за ЖКУ

Алтайский край — 5,2%

Забайкальский край — 3,7%

Иркутская область — 5%

Кемеровская область — 5,9 %

Красноярский край — 3,9 %

Новосибирская область — 4%

Омская область — 4,5%

Республика Алтай — 4%

Республика Бурятия - 3,5%

Республика Тыва — 4,7%

Республика Хакасия — 3,9%

Томская область — 4,4%

Стоит отметить, что если предел составляет 4,7%, то это не означает, что платить в итоге придется на 4,7% больше, чем раньше. Вполне возможно, что в итоге расходы на ЖКУ увеличатся на 4,5%, или на 4,2% или на 3,9%. Но это не точно.

Самый большой максимальный предел установлен в Кемеровской области, самый маленький — в Бурятии. При этом, предельная величина, утвержденная властями в регионах, не означает воистину предельную величину, как бы парадоксально это не звучало. К примеру, в отдельных районах Красноярского края, где утверждены инвестиционные программы на капитальный ремонт и реконструкцию коммуникаций и систем ЖКХ, рост составит 6,2% (при пределе в 3,9%),

В Алтайском крае предельный индекс платы граждан выше 5,2% (утвержденный для региона) с 1 июля может коснуться только 3,6% населения края — это 38 муниципальных образований, депутатам которых пришлось принять такое непопулярное решение для сохранения и дальнейшей работы коммунального предприятия в муниципалитете.

Недалеко от максимума

Наибольший рост цен на коммунальные услуги ожидается в Москве (7%) и Санкт-Петербурге (6%). Наименьший — в Карачаево-Черкессии, Чечне, Адыгее (по 3,4%), в Кабардино-Балкарии, Дагестане (по 3,3%), а в Северной Осетии и вовсе — 2,5%. В основном же по регионам предел колеблется в районе 4% (плюс минус подин процент). В Кировской области — 4%, в Саратовской области — 4%, в Республике Марий-Эл — 3,8% и тому подобное.

Получается, что в Питере — 6%, на Кузбассе — 5,9%, на Алтае — 5,2%. Разница невелика. Возникает вопрос: а сопоставимы ли доходы населения в регионах с ростом тарифов. К слову, затраты россиян на коммуналку уже давно стали, пожалуй, самой значительной статьей расходов личного бюджета. В среднем на это уходит более 12% заработанных денег, а в семьях с низким доходом, коих в стране около 40%, этот показатель достигает 35-40%.

Доходы, прожиточный минимум, коммуналка... А что остается?

Для наглядности продублируем данные по регионам с предельной величиной (чтобы были перед глазами) и добавим среднюю начисленную заработную плату за январь-декабрь 2016 года в рублях. Возьмем еще данные за 2017 год по прожиточному минимуму в рублях в каждом регионе (для трудоспособного населения). Также добавим среднюю стоимость ЖКУ на человека в месяц в рублях в каждом регионе (правда, эти данные за 2016 год... понимаем, они уже устарели и это не покажет реальной ситуации, но в целом картинка все-таки начнет вырисовываться).

В последнем столбце покажем в процентном выражении насколько изменилась средняя цена за ЖКУ с 2015 год по 2016 год в каждом регионе. В каком-то смысле это даст представление о динамике и поможет дорисовать картинку.

Предпоследний столбец показывает, сколько денег остается на руках после вычета прожиточного минимума из среднего дохода за месяц.

Предположим, мы рассматриваем то, как обстоят дела у людей, живущих в разных регионах в одиночестве в квартире, за которую не нужно постоянно носить хозяевам плату за аренду (в этом случае вообще кошмар).

(3,5% — минимальное значение, 5,9% — максимальное значение)

Регион Предел Доход Прожиточный Остаток ЖКУ Рост Алтайский край 5,2% 21 185 9 542 11 643 2 335 15,25% Новосибирская область 4% 29 868 11 233 18 635 2 784 7,73% Кемеровская область 5,9% 29 828 9 531 20 297 2 123 9,83% Иркутская область 5% 34 907 10 506 24 401 1 619 3,19% Красноярский край 3,9% 38 361 11 787 26 574 2 634 19,06% Омская область 4,5% 28 465 9 222 19 243 2 634 9,38% Томская область 4,4% 35 459 10 997 24 462 2 627 13,16% Республика Алтай 4% 23 976 9 890 14 086 3 861 13,90% Республика Бурятия 3,5% 30 221 9 967 20 254 2 309 - 3,70% Забайкальский край 3,7% 32 785 11 102 21 683 2 010 6,38% Республика Хакасия 3,9% 32 310 9 647 22 663 2 129 14,58% Республика Тыва 4,7% 29 716 9 991 19 725 2 259 - 3,81%

Таким образом видим примерно-примерные деньги, которые остаются у одиноко живущего трудяги за вычетом из его дохода прожиточного минимума и ЖКУ (коммуналка входит в минимум).

Теперь представим, что у этого человека есть ребенок. В Алтайском крае прожиточный минимум для детей составляет 9331 рубль. А это даже в этой примерно-примерной картинке: 11643 — 9331 = 2312 (две тысячи рублей еще и остается). Так что, жить можно. Но, если представить, что квартира очень маленькая, и если убрать из прожиточного минимума ребенка коммунальные услуги, то, в принципе, можно и разгуляться.

Однако и здесь не все так просто. Зачастую, средняя начисленная зарплата является таковой только на бумаге — поэтому и средняя. На деле же есть и МРОТ (для работников бюджетного сектора — 7800 рублей, для внебюджетников — 9400) и более привлекательное в сравнении с минималкой "народное мнение". К слову, согласно народным ощущениям, житель Алтайского края зарабатывает в месяц, примерно, 16700 рублей, что на 4500 меньше официальной средней. А это, как говорится, прямо уже в притирочку получается... и уже другая история.