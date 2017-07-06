Фото: izhevskinfo.ru
Средний ежемесячный доход 1% наиболее состоятельных жителей Алтайского края составляет 353 тысячи рублей, выяснили аналитики Финансового университета при правительстве РФ.
Эксперты на основе социологических данных оценили доходы наиболее состоятельных россиян по регионам страны с населением более 500 тысяч человек, после чего был составлен рейтинг из 72 субъектов Федерации.
"Расчеты показали, что месячный доход 1% наиболее состоятельных российских домохозяйств составил в 1 половине 2017 года в среднем около 650 тысяч рублей", — отмечают авторы исследования.
В Алтайском крае этот показатель существенно меньше — 353 тысяч рублей. В итоге наш край по наиболее зарабатывающим жителям оказался на 58-й строчке.
Что касается лидеров рейтинга, то на первом месте расположилась Москва (1,57 миллиона рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,471 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (999 тысяч рублей).
На четвертом месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ (998 тысяч рублей), на пятой строчке — Тюменская область (982 тысячи рублей).
Комментарии
судя по графику большая часть регионов живет не в РФ)))
название статьи не правильное - минимальный прожиточный уровень работающих граждан опубликовало правительство РФ , а то все 8300 да 8300 р. нормальная же з/п .....