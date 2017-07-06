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Средний ежемесячный доход 1% наиболее состоятельных жителей Алтайского края составляет 353 тысячи рублей, выяснили аналитики Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты на основе социологических данных оценили доходы наиболее состоятельных россиян по регионам страны с населением более 500 тысяч человек, после чего был составлен рейтинг из 72 субъектов Федерации.

"Расчеты показали, что месячный доход 1% наиболее состоятельных российских домохозяйств составил в 1 половине 2017 года в среднем около 650 тысяч рублей", — отмечают авторы исследования.

В Алтайском крае этот показатель существенно меньше — 353 тысяч рублей. В итоге наш край по наиболее зарабатывающим жителям оказался на 58-й строчке.

Что касается лидеров рейтинга, то на первом месте расположилась Москва (1,57 миллиона рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,471 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (999 тысяч рублей).

На четвертом месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ (998 тысяч рублей), на пятой строчке — Тюменская область (982 тысячи рублей).