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Британка скинула 40 кг после того, как на ней не сошелся ремень в самолете

, ИА "Амител"
Этот инцидент Ашер Олсен посчитала очень постыдным и решила начать худеть

27-летняя жительница Великобритании по имени Ашер Олсен скинула 40 килограммов после того, как не смогла в самолете застегнуть ремень безопасности. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на издание Mirror.

Как рассказала женщина, в самолете она при всех была вынуждена просить расширитель для ремня безопасности. Это оказалось очень стыдным, поэтому она приняла решение худеть. Ашер Олсен  уже похудела на четверть от своей массы тела. И не собирается останавливаться.

Сейчас она полностью исключила из своего рациона чипсы, еду на вынос, сладости и алкоголь. Сейчас британка стала лучше себя чувствовать. Более того, она не стесняется больше встречать ребенка из школы, а также полюбила ходить по магазинам. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

6.07.2017 16:05
- гость -

Ашер Олсен скинула 40 килограммов
Ашер Олсен уже похудела на четверть от своей массы тела.

То есть она была 160 кг. Но на фото она выглядит гораздо меньше. А похудевшая вообще тростинка. Куда шкуру дела? Что-то данные не сходятся.

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