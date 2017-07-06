27-летняя жительница Великобритании по имени Ашер Олсен скинула 40 килограммов после того, как не смогла в самолете застегнуть ремень безопасности. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на издание Mirror.
Как рассказала женщина, в самолете она при всех была вынуждена просить расширитель для ремня безопасности. Это оказалось очень стыдным, поэтому она приняла решение худеть. Ашер Олсен уже похудела на четверть от своей массы тела. И не собирается останавливаться.
Сейчас она полностью исключила из своего рациона чипсы, еду на вынос, сладости и алкоголь. Сейчас британка стала лучше себя чувствовать. Более того, она не стесняется больше встречать ребенка из школы, а также полюбила ходить по магазинам.
Комментарии
Ашер Олсен скинула 40 килограммов
Ашер Олсен уже похудела на четверть от своей массы тела.
То есть она была 160 кг. Но на фото она выглядит гораздо меньше. А похудевшая вообще тростинка. Куда шкуру дела? Что-то данные не сходятся.