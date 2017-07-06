27-летняя жительница Великобритании по имени Ашер Олсен скинула 40 килограммов после того, как не смогла в самолете застегнуть ремень безопасности. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на издание Mirror.

Как рассказала женщина, в самолете она при всех была вынуждена просить расширитель для ремня безопасности. Это оказалось очень стыдным, поэтому она приняла решение худеть. Ашер Олсен уже похудела на четверть от своей массы тела. И не собирается останавливаться.

Сейчас она полностью исключила из своего рациона чипсы, еду на вынос, сладости и алкоголь. Сейчас британка стала лучше себя чувствовать. Более того, она не стесняется больше встречать ребенка из школы, а также полюбила ходить по магазинам.