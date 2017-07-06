Фото: vk.com/barneos22

Движение ограничат на улице Гоголя в районе пересечения с проспектом Красноармейским в Барнауле в связи с реконструкцией трамвайного переезда. Сообщили в пресс-центре городской администрации.

Работы здесь стартуют 7 июля и продлятся до 20:00 14 июля. В связи с ремонтом изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта.

В частности, трамваи №4 ходить не будут.

Трамваи "единица" и "тройка" будут пущены по проспекту Красноармейский – улице Анатолия – Депо №1, а в обратном направлении – Депо №1 – улица Анатолия – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

Схема маршрута №5 будет выглядеть так: улица Челюскинцев – улица Анатолия — Депо №1, в обратном направлении: Депо №1 – улица Анатолия – улица Челюскинцев, далее по маршруту.

Автобусы №№28, 55, 104, 111, 118, 123 пустят по улице Пушкина – проспекту Социалистическому – улице Ползунова – проспекту Красноармейскому, далее – по маршрутам.

Относительно ремонта переездов в Барнауле напомним, что совсем недавно сразу же после проведенных работ по асфальтированию на пересечении улицы Молодежной и проспекта Красноармейского возник большой провал, который обещают ликвидировать в ближайшее время.



