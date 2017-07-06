Врио начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майором полиции Александр Лаас проведет прямую линию с 17.00 до 18.00 в четверг, 6 июля. Об этом пресс-служба ведомства.

Во время прямой линии жители региона смогут задать руководителю Главного управления вопросы, которые касаются компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции в Алтайском крае, а также в сфере антикоррупционного законодательства.

Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (385-2) 393-173.