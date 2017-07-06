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Авария на электроподстанции оставила северную часть Томска без электричества — в сети уже появилось видео, на котором видно, что на энергообъекте произошел мощный взрыв.
Как передает "Интерфакс", без света остались Иркутский тракт, район Черемошников, улицы Лазо и Ивана Черных. В данный момент в городе проводят резервное подключение абонентов.
Между тем, как сообщает Life, на электроподстанции в Томске прогремел взрыв. Издание отмечает, что ЧП случилось из-за короткого замыкания.
Согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Комментарии
Так будет везде, это только начало. Специалистов сокращают под видом оптимизации. Скоро ремонтом некому будет заниматься, привыкать надо без света сидеть или гнать захапавших всё воров в шею.