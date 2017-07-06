Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, которого укусил за шею конь в апреле этого года, пишет РИА "Новости".
Как уточняют в ведомстве, инцидент произошел возле жилых домов поселка Хинганск. Конь находился на улице без хозяева. Животное укусило за шею проходившего мимо мужчину. Спустя какое-то время мужчина умер. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани.
В СКР возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Отмечается, что правила выгула и безопасного для окружающих содержания домашних животных установлены законом ЕАО "О содержании домашних животных" еще три года назад.
Комментарии
а грудь он ему копытами не растерзал? Это как исхитрился конь за горло укусить?
Ни **** се.
конь-антисемит)
Спустя какое-то время мужчина умер
---
очень конкретно. дошел до дома и умер там?
Хотел покататься или украсть коня, а может совсем пьяный был.
может наоборот конь-семит или конь пьяный был? скорее всего мужик был пьян и полез целоваться (как Есенин с Джимом или берёзкой)
дошел до дома и умер там? - да, отёк гортани развивается не сразу.