"Арлекино" — самый молодой парк в Барнауле. Он открылся в 2011 году и еще продолжает развиваться.

Сегодня это одна из самых популярных площадок города не только из-за разнообразного количества аттракционов, здесь постоянно проходят развлекательные программы для детей и взрослых.

Аттракционы

На вкус и цвет товарищей нет. Но в этом парке будет интересно и детям всех возрастов, и взрослым. Карусели "Хали-гали", "Центури" и "Космос", паровозики, самолетики, детская комната, "Шрек", "Лабиринт", "Колобок", бамперные и механические лодки, аквашар, электромобили, спортивные и надувной батуты, три тира, "Поле чудес", "Дракончики", американские горки (высота 15 метров), надувная горка, воздушный шар, железная дорога, автодром, пейнтбол, квадроциклы. И это еще не все аттракционы! В парке можно покататься на лошадях.

Цены очень демократичные: от 60 рублей.

Здесь можно и перекусить, и даже устроить пикник с шашлыками — для гостей работает беседка в аренду. А еще всегда работает Wi-Fi. Любители социальных сетей смогут демонстрировать "покорение аттракционных вершин" друзьям и подписчикам в реальном времени. Молодожены найдут много красивых мест для съемки и смогут пройтись по "Аллее любви".

Парк "Арлекино" — это отличное место для семейного отдыха, романтических свиданий и прогулки с друзьями. Парк находится в спальном районе Барнаула и в удалении от переполненных городских магистралей. Здесь можно провести весь день. Уютный и солнечный "Арлекино" рад гостям!

Развлекательные программы

И каждый день — праздник! Особенно летом. В мае в "Арлекино" проходят всевозможные праздники. А еще этот парк — уже традиционная площадка для проведения собачьих шоу. Приходите, даже если у вас нет собаки. Каждую неделю парк проводит массовые розыгрыши билетов на аттракционы и других подарков в своих группах в социальных сетях. Например, во "ВКонтакте"или в "Инстаграме".

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Телефон: +7 (3852) 60-28-26

Адрес: г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 149а

www.arlekinopark.ru

Режим работы: понедельник — пятница с 12:00 до 22:00, суббота — воскресенье с 10:00 — 23:00.

Цена на аттракционы: от 60 до 200 рублей.