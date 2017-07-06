Родителям вернут деньги за прекращение смены в детском лагере "Солнечный берег" в Каменском районе Алтайского края. Об этом сообщает "Вести-Алтай".

Как пишет издание, первая смена была завершена раньше времени из-за обрушившегося на Каменский район урагана. ЧП случилось в субботу, 1 июля. Лагерь расположен в селе Дресвянка. Там на территории лагеря были повалены сосны. Власти приняли решение срочно вывезти отдыхающих. Детей и персонал пришлось эвакуировать на пароме.

"1 июля в 20 часов у нас поступила информация от директора лагеря о том, что в связи со штормом произошёл обрыв ЛЭП, повалена часть сосен и электроэнергию восстановить в вечернее время не представляется возможным. Администрацией района принято было решение об экстренной эвакуации детей. В 23.30 у нас дети все находились на пароме, паром у нас большой, при сопровождении ГИМС дети были доставлены в Камень-на-Оби",- рассказал зам. главы администрации Каменского района Евгений Гордиенко.

Сейчас на территории лагеря идет разбор последствий урагана. Вторая смена заедет в лагерь уже в субботу, 8 июля. Отметим, в момент ЧП в лагере отдыхали 32 ребенка.

Напомним, в Барнауле 1 июля также прошел ураган. Около 30 минут весь центр Барнаула был без электроснабжения. Ветер отключил свет в 16 подстанциях Алтайского края.